Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось, що іранські дрони-камікадзе вкотре атакували Одесу.

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Пам'ятник Катерині – тимчасове питання

Подоляк зазначив, що пам'ятник Катерині – це тимчасове питання, яке зникне досить швидко. В Одесі все буде правильно, і там сьогодні проукраїнськості набагато більше, ніж було буквально ще до початку війни.

Коли тебе бомбардують, ти починаєш більш свідомо ставитись до того, що відбувається навколо,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк про те, що пам'ятник Катерині в Одесі – тимчасове питання, яке скоро зникне: дивіться відео

Образ Путіна – міф

Він продовжив, що Путіну, за прикладом Сталіна, варто було б написати книгу зі своїм баченням історії, де був би Лєнін і вся абра-кадабра. Ми б тоді зрозуміли його рівень інтелекту. Люди 20 років створювали міф про Путіна, який мислить стратегічно, все бачить, у якого чудовий аналітичний апарат, який чітко планує багатоходівки. Це все помилка.

"Усе, що він говорить у публічному просторі, не має нічого, крім однієї емоції. Ненависть до свободи як концепції, до демократії, до Західного світу. Він вигадує конструкції, що однополярного світу не буде, а ми тут такі міцні, що створимо нові центри. Він просто продає свою емоцію, за яку велика кількість людей платить життям", – наголосив Подоляк.

Ліпше б створили в себе ГУЛАГ

Радник голови Офісу Президента України додав, що взагалі б неважливо було, якби за це платили життям лише росіяни. Вони для світу не становлять ніякої цінності. Вони могли б для себе створити ГУЛАГ і не йти в Україну.

Це було б правильно і справедливо щодо світу. Могли б відділитись від світу "залізною завісою". Я не розумію, навіщо вони прийшли в цивілізацію,

– підкреслив він.

На Україні орда не зупинилась би

За словами Подоляка, ця орда, яка йде, як сарана, знищуючи території, не зупинилась би на Україні, а пішла б далі. Європа досі цього не розуміє, що Україна на передовій усього континенту. Росія порушила всі правила війни, бо веде саме геноцидного типу війну. Вони працюють прямим наведенням по житлових кварталах, по критичній інфраструктурі, вони не звертають увагу, що це нонсенс повний.

"Вони досягли вже такого рівня ескалації, що коли б закінчили з Україною, не мали б права зупинитись і не йти далі в Польщу, Угорщину, Німеччину тощо", – підсумував радник голови Офісу Президента України.

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