Як розповів очільник Одеської ОВА Максим Марченко, протягом вечора 6 жовтня вдалося збити одразу 3 іранські дрони.

Важливо На Миколаївщині збили ще 3 іранські дрони: вони вночі тероризували кілька областей

В ОК "Південь" також підтвердили, що ворог знов намагався атакувати Одещину дронами-камікадзе. Одразу 3 Shahed-136 силами протиповітряної оборони було збито над морем.

На Одещині неодноразово оголошували тривогу

Зауважимо, що повітряну тривогу в Одесі та області протягом 6 жовтня оголошували неодноразово, зокрема, сирени вили о:

16:48;

18:27;

18:40.

Якраз під час останньої тривоги у місті і спрацювала ППО. Сталося це ближче до 20:00. відбій оголосили вже о 20:27.

Додамо, що протягом ночі ворог кілька разів атакував Одеську та Миколаївську області з моря дронами- камікадзе. За уточненими даними 9 ворожих посланників-вбивць знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Що відомо про іранські дрони-камікадзе Дрон-камікадзе Shahed-136 – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора. Розмах крил Shahed-136 становить 2,5 метри. Попередньо, він має дальність польоту від 1 000 кілометрів та бойову частину масою від 40 – 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту складає 2 500 кілометрів.

Як минула доба на Півдні

Обстановка в операційній зоні південнобузького напрямку залишається складною, динамічно розвивається та контролюється Силами оборони.

Повітряні сили ЗСУ продовжують здійснювати успішні операції з ліквідації ворожої авіатехніки. Надвечір 6 жовтня українським захисникам також вдалося дещо знищити. Так, на Півдні наші військові збили 5 дронів окупантів, зокрема іранські Mohajer і Shahed.

Повітряні Сили ЗСУ ліквідували:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6";

один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";

три іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

Таку операцію спільно провели підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ – повітряного командування "Центр", "Захід" та "Південь".

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