"Бавовна" на Кримському мосту не на жарт налякала окупантів. Вони прекрасно розуміють, що це може повторитися, навіть якщо підірвали об'єкт самі росіяни. Тож тепер для перекидання війська використовують альтернативні шляхи.

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Техніку возять через Мелітополь

Як з'ясувалося, саме це місто стало головним транзитним для окупантів. Тож на в'їзді з боку Бердянська тепер спостерігаються чималі затори. Не минулося також і без блокпостів, де усіх ретельно перевіряють.

Але у всьому цьому сюрі блогери-сепаратисти все ж знаходять щось хороше для себе. От, Сєргєй Башилов розповідає, що у березні та влітку потрібно було ледь не до спіднього роздягатися. Адже окупанти шукали татуювання, які могли б бодай якось натякнути на те, що перед ними військовий у цивільному.

Нині й без роздягань кілометрові черги. У місті тихо та спокійно, ніхто нікого нікуди не гребе,

– цинічно бреше він.

У своєму блозі він показав самі черги. І серед автівок, які можна побачити у заторі, була й військова техніка окупантів. Черговий доказ того, що вороги роз'їжджають поміж цивільними та намагаються ними прикритися.



У заторі з цивільними стоїть і військова машина / Скриншот з відео

Ситуація на Запоріжжі напружена

Напередодні стало відомо, що в Енергодарі окупанти проводять примусовий "перепис". Вони влаштовують обшуки, записують дані про рідних, котрі покинули місто. Відмовитися від цієї процедури неможливо, адже окупанти погрожують розправою.

Раніше стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Вона працює на 20 резервних дизель-генераторах. Вистачить їх на 15 днів. Як зазначають експерти, за цей час окупанти можуть спробувати її перепідключити до російської енергосистеми.

Кілька днів тому Повітряним силам вдалося збити всі "Шахіди", якими намагалися атакувати Запоріжжя. На жаль, не минулося без влучання у передмісті.

Ще раніше стало відомо, що на даху енергоблока ЗАЕС окупанти розмістили своє військове обладнання. Як повідомили у ГУР МО, над п'ятим енергоблоком з'явилася установка РЕБ, з допомогою якої борються з засобами аеророзвідки.

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