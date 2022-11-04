Ці дані 4 листопада розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Дані про "перепис" та спосіб його проведення йому розповіли місцеві жителі.

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В Енергодарі окупанти проводять цинічний "перепис населення"

В Енергодарі окупанти заходилися проводити "перепис населення". Роблять вони це у властивій їм манері фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо,

– заявив мер Енергодара.

Дмитро Орлов розповів, що місцеві мешканці, які вже взяли участь в так званому "переписі" розповідають:

російські окупанти та колаборанти вже другий день ходять по квартирах мирних, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків;

окрім даних паспорта та номерів телефонів, збирають також дані про родичів, які виїхали.

Нерідко "перепис" закінчується обшуком в квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні,

– заявив Дмитро Орлов.

Мер Енергодара закликав людей бути максимально обережними в місті.

Важливі новини з Енергодара: коротко

Російські загарбники захопили Енергодар та Запорізьку АЕС ще 4 березня. З того часу окупанти чинять злочини в місті та на електростанції.

Люди там живуть в нестерпних умовах. Адже батькам, які відправили дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю на "відпочинок" не повернули маленьких українців назад. Натомість Росія попросила батьків передати дітям теплі речі. Мовляв, діти ходитимуть у школу в Росії.

Також в місті часто зникає світло через обстріли росіян. Зокрема, 30 жовтня вороги знову поцілили в підстанцію.

Нарешті 2 листопада в місті відновили подачу гарячої води. Проте пояснили, що 51 градуса тепла води недостатньо, щоб повністю забезпечити місто гарячою водою і теплопостачанням.

Відомо, що з травня теплу воду мешканці Енергодару отримували від Запорізької АЕС, а не ТЕС. Теплову електростанцію довелось зупинити через тероризм Росії.

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