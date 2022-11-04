Эти данные 4 ноября рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Данные о "переписи" и способе ее проведения ему рассказали местные жители.

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В Энергодаре оккупанты проводят циничную "перепись населения"

В Энергодаре оккупанты принялись проводить "перепись населения". Делают они это в свойственной им манере практически силового принуждения. Ведь отказаться от участия в этой "переписи" невозможно,

– заявил мэр Энергодара.

Дмитрий Орлов рассказал, что местные жители, уже принявшие участие в так называемой "переписи" рассказывают:

российские оккупанты и коллаборанты уже второй день ходят по мирным квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов;

кроме данных паспорта и номеров телефонов, собирают также данные о выехавших родственниках.

Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и тщательным изучением всех приложений в мобильном телефоне,

– заявил Дмитрий Орлов.

Мэр Энергодара призвал людей быть максимально осторожными в городе.

Важные новости из Энергодара: коротко

Российские захватчики захватили Энергодар и Запорожскую АЭС еще 4 марта. С тех пор оккупанты совершают преступления в городе и на электростанции.

Люди там живут в невыносимых условиях. Ведь родителям, отправившим детей из Энергодара и окрестных сел в Краснодарский край на "отдых" не вернули маленьких украинцев назад. Россия попросила родителей передать детям теплые вещи. Мол, дети будут ходить в школу в России.

Также в городе часто исчезает свет из-за обстрелов россиян. В частности, 30 октября враги снова попали в подстанцию.

Наконец 2 ноября в городе возобновили подачу горячей воды. Однако пояснили, что 51 градус тепла воды недостаточно, чтобы полностью обеспечить город горячей водой и теплоснабжением.

Известно, что с мая тёплую воду жители Энергодара получали от Запорожской АЭС, а не ТЭС. Тепловую электростанцию пришлось остановить из-за терроризма России.

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