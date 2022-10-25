Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, тепер батьки цих дітей думають над тим, як повернути їх назад.
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Росіяни не віддають батькам дітей із Енергодара
Кореспондент зазначив, що українські діти, як і раніше, дуже потрібні російським окупантам. Вони продовжують їх викрадати із окупованих територій України.
Людям, які з Енергодара віддали своїх дітей у табори в Краснодарський край та в інші місця, вже повідомили, що діти назад зараз не повернуться, небезпечно,
– розповів кореспондент.
Він зауважив, що росіяни сказали батькам передавати своїм дітям теплі речі. Вони начебто там будуть навчатися в школі дистанційно від батьків. Тепер батьки цих дітей думають над тим, як повернути їх назад.
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Троє підлітків – у полоні окупантів
Кореспондент також розповів, що після останніх вдалих обстрілів української артилерії росіяни захопили трьох підлітків у Мелітопольському районі.
Підозрюють хлопців у тому, що вони корегували вогонь української артилерії,
– сказав кореспондент.
Тому, додав він, троє українських юнаків зараз перебувають у полоні ворога. Невідомо, що російські окупанти з ними роблять. Залишається сподіватися, що їх якнайшвидше звільнять.
Вивезення Росією українських дітей з окупованих територій
- З початку повномасштабної війни росіяни вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх українців.
- Також російські окупанти сотнями вивозять дітей із Мелітополя. Їх відправляють, зокрема, до Криму або Краснодарського краю Росії.
- На Херсонщині батьки не можуть розшукати дітей, яких окупанти забрали в табір в окупований Крим. Коли батьки вирішили забрати дітей з табору, виявилося, що їх там немає.