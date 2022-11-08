Кроме того, захватчики тотально расселились в общественные учреждения, а также заезжают в дома и квартиры. В жилищах местных жителей россияне пьют и дебоширят. Соответствующее заявление Федоров сделал в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу. Они заняли промышленные предприятия, расселились в общественные учреждения, тотально заезжают в дома и квартиры.

– заявил Федоров.

Захватчики не могут пережить "сухой закон"

Мэр Мелитополя рассказал, что после того, как в городе объявили "сухой закон", враг требует, чтобы граждане покупали им алкоголь.

А в Михайловке, чтобы привести чеченцев в чувство, приехали военные других подразделений. В то же время, никакого результата это не дало.

В Мелитополе был мощный "хлопок"

"Хлопок" продолжает посещать временно оккупированный Мелитополь. В частности, мощные взрывы на заводе "Рефма", прогремевшие 3 ноября, нанесли врагу значительные потери. В частности, "хлопок" повредил около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

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