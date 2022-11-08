Окрім того, загарбники тотально розселилися в громадські установи, а також – заїжджають в будинки та квартири. В оселях місцевих жителів росіяни пиячать та дебоширять. Відповідну заяву Федоров зробив в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

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Окупанти перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу. Вони зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки і квартири,

– заявив Федоров.

Загарбники не можуть пережити "сухий закон"

Мер Мелітополя розповів, що після того, як у місті оголосили "сухий закон", ворог вимагає, аби цивільні купували їм алкоголь.

А в Михайлівці, щоб привести чеченців до тями, приїхали військові інших підрозділів. Водночас жодного результату це не дало.

У Мелітополі була потужна "бавовна"

"Бавовна" продовжує навідувати тимчасово окупований Мелітополь. Зокрема, потужні вибухи на заводі "Рефма", які пролунали 3 листопада, завдали ворогу значних втрат. Зокрема, "бавовна" пошкодила близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

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