Таким чином, на тимчасово окупованих територіях ці гауляйтери намагаються відновити свої права. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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У Мелітополь приїхав представник банди єнакієвських

За словами Федорова, приїзд гауляйтерів триває.

Знову в них триває переділ влади, тому що на територію міста Мелітополь вчора (6 листопада – 24 канал) приїхав Армен Горловський, який є представником банди єнакієвських, що раніше контролювали територію Донецької області,

– розповів мер.

Федоров наголосив, що на сьогодні після 2014 року банда єнакієвських намагається відновити свої права

"Влада 2014 року намагається повернутись до Запорізької області", – додав міський голова.

Кремль призначив нового гауляйтера Маріуполя

В окупованому Маріуполі з'явився новий гауляйтер. Ним став Дмітрій Бердніков.

Як стало відомо, Берднікова перевели у знищене українське місто з посади першого заступника голови уряду Якутії. До того він був мером Іркутська та Якутська.

Зауважимо, що зміна керівництва стала несподіванкою для місцевих колаборантів. З 7 листопада більшість заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації звільнять. Все тому, що Бердніков прибуде зі своїми людьми на майже всі посади, навіть – з охороною.

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