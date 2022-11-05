Берднікова перевели у знищене українське місто з посади першого заступника голови уряду Якутії. До того він був мером Іркутська та Якутська.

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Фінальний удар по угрупуванню Сабліна / Іванова від ФСБшників групи прикриття Пушиліна. Причина "зміни лідера" – внутрішньополітична боротьба,

– розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що попереднього гауляйтера Костянтина Іващенка росіяни звільнили через провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання грошей.

Усіх колаборантів у Маріуполі позвільняють

За словами Андрющенка, зміна керівництва стала несподіванкою для місцевих колаборантів. Вже з понеділка, 7 листопада, більшість заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації звільнять. Все тому, що Бердніков прибуде зі своїми людьми на майже всі посади, навіть – з охороною.

За Іващенком наразі збережуть функцію "базікаючої голови", ніяких інших процесів у місті він більше не виконуватиме. Тож поплічники колишнього гауляйтера у ще більшому шоку.

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Їхнє майбутнє взагалі відсутнє, тому всі кинулись до спроби окремо вирішити свою долю,

– наголосив заступник мера.

Він додав, що більшість колаборантів просто знищать. Росіяни бояться, що вони можуть співпрацювати з українськими спецслужбами, то ж можуть їх просто ліквідувати як свідків.

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