Російська окупаційна влада гучно обіцяла відбудову захопленого Маріуполя і тепло в усіх домівках. Однак по факту окупанти начхали на місцеве населення і зносять школи й будинки та приховують свої воєнні злочини.

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Окупанти зносять будинки, поки люди мерзнуть у квартирах

Маріупольці вже втомилися від порожніх обіцянок окупаційної "адміністрації" про тепло в житлових будинках. Особливо гострою проблема стала через настання холодів.

Вночі в Маріуполі температура почала опускатися майже до нуля градусів, хоча і вдень вже не так тепло, як влітку. Через це люди вивісили плакат із проханням про допомогу. Від холоду страждають не тільки дорослі, але й діти.

"Ми замерзли! Help!", – крик розпачу людей, які живуть у квартирах, де немає вікон. Відповідний плакат, як пишуть місцеві ЗМІ, вивісили в центрі Маріуполя на проспекті Металурга.



У Маріуполі вивісили плакат із закликом про допомогу / Фото TV-7 Маріуполь



Маріупольці вивісили плакат із закликом про допомогу / Фото TV-7 Маріуполь



У Маріуполі від холоду страждають діти / Фото TV-7 Маріуполь

Повідомляється, що окупанти показово демонструють нібито дбають про людей і роздають обігрівачі. Однак місцеві не можуть користуватися обігрівачами від окупантів, адже в частині Маріуполя немає світла.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що в Маріуполі зараз катастрофічна ситуація. Місто виявилося неготовим до зими, а місцеві йдуть на відчайдушні кроки, щоб вижити.

За його словами, російські окупанти лише точково увімкнули опалення в деяких будинках. Більшість мешканців продовжують жити в підвалах. Місто також частково перебуває без електрики.

На окупованій Луганщині ситуація теж критична

Російські окупанти знищили понад 3 тисячі будинків в Луганській області. Тепер же окупаційна влада планує відновити цілих 4 будинки в регіоні.

На окупованій Луганщині люди зіткнулися з голодом. Окупанти перекрили в'їзд на Кремінщину, де в магазинах закінчуються харчі. Зокрема, люди не можуть потрапити ані в Кремінну, ані в Нову Краснянку.

Також окупаційна влада проводить фільтраційні заходи. Крім того, росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, через що жителі окупованої Луганщини збідніли у 4 – 5 разів.

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