Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російські окупанти лише точково увімкнули опалення в деяких будинках. Більшість мешканців продовжують жити в підвалах. Місто також частково перебуває без електрики.

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Окупаційна влада почала безкоштовно роздавати електрообігрівачі. Але одразу вони зіштовхнулися з іншою проблемою – електромережа почала не витримувати. За останні дні вже було три пожежі у квартирах з цієї причини.

Листопад виявився нетипово холодним для Маріуполя. Але це ще немає морозів. Видно, що місто неготове,

– зазначив Андрющенко.

Люди заселяються в чужі квартири, щоб вижити

Російські окупанти не мають жодного покрокового плану, що робити в місті. Все відбувається дуже сумбурно. Вони привозять сюди купу підрядників, які нескоординовано займаються справами. Тому вже виникали ситуації, коли окупанти встановлювали радіатори опалення, але в квартирі так і не було вікон.

Крім того, окупанти зносять багато будинків, які в аварійному стані. Натомість людям пропонують переселятися в гуртожитки, чого місцеві не хочуть робити.

Люди почали самостійно заселятися в тих будинках, де хоч більш-менш щось лишилося. Іншого шляху немає. Про це мовчать. Але це, мабуть, єдиний і головний варіант вижити – оселитися в будинках та квартирах інших маріупольців, які на сьогодні не в місті,

– вважає Андрющенко.

Місто зараз патрулює російська військова комендатура, бойовики з Донецька та кадирівці. Вже була інформація щодо місцевого маніяка, який упродовж останніх тижнів вбивав жінок.

Окупанти намагаються його знайти, обшукуючи місцевих мешканців. Так вони "вбивають" двох "зайців" – шукають сили спротиву та пробують знайти вбивцю. Судячи з того, що в пошуки залучили комендатуру, то маніяком може бути один з російських окупантів.

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Як раніше розповідав Андрющенко, українські спецслужби активно працюють над виявленням колаборантів в тимчасово окупованому Маріуполі. Вже є величезний обсяг даних, який вдалося зібрати за допомогою руху опору.

Він переконаний, що найбільша мотивація маріупольців – повернутися додому та відплатити зрадникам. Усі колаборанти точно отримають своє покарання.