Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупанты лишь точечно включили отопление в некоторых домах. Большинство жителей продолжают жить в подвалах. Город также частично находится без электричества.

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Оккупационные власти начали бесплатно раздавать электрообогреватели. Но сразу они столкнулись с другой проблемой – электросеть не выдерживала. За последние дни уже было три пожара в квартирах по этой причине.

Ноябрь оказался нетипично холодным для Мариуполя. Но это еще нет морозов. Видно, что город не готов,

– отметил Андрющенко.

Люди заселяются в чужие квартиры, чтобы выжить

У российских оккупантов нет ни одного пошагового плана, что делать в городе. Все происходит очень сумбурно. Они привозят сюда кучу подрядчиков, которые нескоординированно занимаются делами. Поэтому уже возникали ситуации, когда оккупанты устанавливали радиаторы отопления, но в квартире так и не было окон.

Кроме того, оккупанты сносят многие дома, которые в аварийном состоянии. Вместо этого людям предлагают переселяться в общежития, чего местные не хотят делать.

Люди стали самостоятельно заселяться в тех домах, где хоть более-менее что-то осталось. Иного пути нет. Об этом молчат. Но это, пожалуй, единственный и главный вариант выжить – поселиться в домах и квартирах других мариупольцев, которые сегодня не в городе.

– считает Андрющенко.

Город сейчас патрулирует российская военная комендатура, боевики из Донецка и кадыровцы. Уже была информация о местном маньяке, который на протяжении последних недель убивал женщин.

Оккупанты пытаются его найти, обыскивая местных жителей. Так они "убивают" двух "зайцев" – ищут силы сопротивления и пытаются найти убийцу. Судя по тому, что в поиски привлекли комендатуру, то маньяком может быть один из российских оккупантов.

Андрющенко рассказал, какая сейчас ситуация в Мариуполе: смотрите видео

Как ранее рассказывал Андрющенко, украинские спецслужбы активно работают над обнаружением коллаборантов во временно оккупированном Мариуполе. Уже есть огромный объем данных, который удалось собрать посредством движения сопротивления.

Он убежден, что самая большая мотивация мариупольцев – вернуться домой и отплатить предателям. Все коллаборанты точно получат свое наказание.