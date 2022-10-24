Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уже есть огромный объем данных по коллаборантам в Мариуполе. Всю информацию прорабатывают украинские спецслужбы и полиция.

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Коллаборанты не уйдут от наказания

Как подчеркивает Андрющенко, жители Мариуполя искренне желают, чтобы все оккупанты, отобравшие у них дом, были наказаны.

Мы знаем почти всех коллаборантов. Помогают и гражданские, и движение сопротивления. Все мы сотрудничаем с СБУ и полицией. Есть большой массив данных, чтобы никто не избежал наказания. Самая большая мотивация мариупольцев – отплатить предателям,

– подчеркнул Андрющенко.

Он подчеркнул – со временем все коллаборанты получат свое наказание. Мариупольцы сейчас борются за собственный дом и за возмездие всем предателям, разрушившим город.

Мы знаем почти всех – Андрющенко о коллаборантах в Мариуполе: смотрите видео

Что происходит в Мариуполе: коротко