Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже є величезний обсяг даних на колаборантів в Маріуполі. Усю інформацію опрацьовують українські спецслужби та поліція.

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Колаборанти не уникнуть покарання

Як наголошує Андрющенка, мешканці Маріуполя щиро бажають, щоб усі окупанти та колаборанти, які відібрали у них домівку, були покарані.

Ми знаємо майже всіх колаборантів. Допомагають і цивільні, і рух опору. Усі ми співпрацюємо з СБУ та поліцією. Є великий масив даних, щоб ніхто не уникнув покарання. Найбільша мотивація маріупольців – відплатити зрадникам,

– наголосив Андрющенко.

Він підкреслив – з часом усі колаборанти отримають своє покарання. Маріупольці зараз борються за власний дім і за відплату усім зрадникам, які зруйнували місто.

Ми знаємо майже всіх – Андрющенко про колаборантів в Маріуполі: дивіться відео

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