Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, де місцеві шикуються у черги та годинами стоять за безкоштовним хлібом. Він наголосив, що масове скупчення людей у місті скрізь: біля магазинів, банків та інших установ.

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Окупанти ж постійно брешуть про те, що у Маріуполі всього вистачає. Однак довжелезні черги за безкоштовним хлібом можна побачити щодня.

Місто остаточно перетворено окупантами на місто черг. Черги скрізь. За довідкою, за оформленням пенсій та банківських карток, за зняттям готівки з банкоматів,

– зазначив Андрющенко.

Черги за хлібом у Маріуполі: дивіться відео

Непроста ситуація у Маріуполі

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі залишилося 130 тисяч людей. Щонайменше 60 – 70 відсотків з них, будуть без опалення.

Росіяни розуміють про проблеми з опаленням у місті, тож активно просувають ідею так званої евакуації на територію Росії на зимовий період.

Також радник мера Маріуполя зазначив, що кількість росіян в місті стрімко збільшується. За його інформацією, цивільних росіян, без врахування військових – вже 15 тисяч осіб і окупанти планують до кінця року завезти ще 25 тисяч осіб.

Загарбники намагаються робити все для видовищної "картинки". На черговому відео з окупованого міста видно, як місцеві годинами стоять у черзі за гуманітарною допомогою.

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