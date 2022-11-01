Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 1 листопада. За його даними, було влучання в готель, де жили кадирівці.
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В окупантів пролунала "бавовна" у районі Волновахи
Петро Андрющенко розповів, що після "бавовни" російська пропаганда почала скаржитись на те, що нібито вибухи були на цивільній дорозі Маріуполь – Донецьк.
Відверта брехня. Дорога з Маріуполя – Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня. Як з Росії через Новоазовськ – Маріуполь, так і з Кримського напряму,
– заявив радник мера.
Він також додав, що російські окупанти цинічно паркують свої військові вантажівки з боєкомплектом на подвір'ї цивільних.
На підтвердження своїх слів Петро Андрющенко опублікував фото з одного селищ біля Маріуполя, яке зроблене в ніч проти 31 жовтня.
Окупанти не залишають практику використання "живого щиту" з цивільних українців,
– зауважив Андрющенко.
"Бавовна" поцілила в готель, де жили кадирівці
Буквально о 10:41 1 листопада радник мера Маріуполя вже повідомив приємну новину щодо "бавовни" в районі Волновахи. За даними його джерел:
- було влучання готель "Ахтамар" на трасі Маріуполь – Донецьк, де жили кадирівці;
- там знешкоджено орієнтовно 10 одиниць військової техніки.
"Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу ЗСУ", – анонсував Андрющенко.
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що:
- за одними даними – там була ворожа комендатура;
- за іншими – базувались кадирівці.
Цаплієнко уточнив, що одне іншому не заважає та показав кадри з місця влучання.
В окупантів рекордно великі втрати
Протягом кількох останніх днів в російських окупантів шалено великі втрати. Станом на ранок 1 листопада в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Росія на війні проти України за добу 31 жовтня втратила 650 одиниць особового складу. Загалом втрати ворога з 24 лютого – 72 470 окупантів.
Варто зауважити, які втрати були в окупантів протягом останніх днів:
- за добу станом на ранок 31 жовтня – 620 солдатів;
- 30 жовтня – 950 ворогів;
- 29 жовтня – 550 окупантів.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що першою причиною зростання втрат російських окупантів є безуспішні штурмові дії з боку Росії в районі Бахмута та Авдіївки. Детальніше про інші причини читайте за посиланням.
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