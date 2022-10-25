Жінка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ свою історію порятунку. Дорога порятунку була важкою від умов до психологічно-емоційного стану. За словами Людмили, це розуміли усі пасажири, навіть діти.

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Виїжджала Людмила з донькою потягом, плацкартний вагон був переповнений людьми.

На бокових полицях було по 8 людей, на інших – від 12 до 15. І на другому, й на третьому "поверхах", хто міг залізти й не боявся, то лягали,

– розповіла жінка.

Коли потяг зупинявся, провідники, за словами Людмили, просили виключати телефони – попереджали, що це дуже небезпечна зона.

Жінка пригадує, що багато хто все одно вмикав яскраві телефони. Тоді вона сказала пасажирам: "Ви розумієте, що через вас може загинути весь потяг. Ви хочете тут зробити живу могилу?". Тоді люди вже починали потрохи усвідомлювати.

Одна, більшість людей все ж усвідомлювали небезпеку. Так, діти, які їхали в цьому вагоні, навіть в туалет не хотіли ходити. Казали, що не підуть, поки не доїдуть до міста. Бо розуміли, що це не просто подорож.

Повний текст інтерв'ю з Людмилою Бондаренко читайте за посиланням.

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