Загалом з 24 лютого на війні проти України загинули 70 250 російських солдатів, які поповнили статистику втрат ворога. Також є величезна кількість поранених.

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Втрати ворога у техніці

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць);

спеціальної техніки – 152 (+1 одиниця).



Актуальні втрати ворога станом на 29 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ зауважили, що дані уточнюються. Тож не виключено, що упродовж дня опублікують оновлені відомості щодо втрат російських військових. Нагадаємо, що у зонах ведення активних бойових дій вести чітку статистику складно. Але наші розвідники роблять все можливе, щоб ми могли дізнаватися, наскільки скоротилося військо ворога.

Ворог продовжує наступ

Попри втрати, яких окупанти зазнають щоденно, вони продовжують йти на вірну загибель. У Генштабі наголошують, що вороги не полишають спроб рухатися на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Ба більше, упродовж минулої доби зафіксували потуги атакувати наші Сили оборони у районах Водяного, Кам'янки та Невельського, що на Донеччині. Але ворога прогнали, відбивши у нього на певний проміжок часу бажання рухатися вперед.

Й оскільки окупанти зазнають поразок на фронті, вони продовжують хаотичні обстріли. Б'ють як по позиціях наших військових, так і по цивільній інфраструктурі уздовж усієї лінії фронту. За минулу добу ворог завдав 4 ракетні та 25 авіаударів. Зафіксовано також понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Постраждали від рук ворога понад 35 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ і Пречистівка, що на Донеччині, Малі Щербаки на Запоріжжі, Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині, а також Кобзарці на Миколаївщині.

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