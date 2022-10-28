Істинний оскал "визволителів"

На що окупанти холодно відповідають: "У нас вказівка – один в руки".

Важливе Чого Україні коштувала політична й культурна шизофренія

Люди у Маріуполі вистоюють в чергах за одним буханцем хліба: відео

Так виглядає "допомога жителям Донбасу" від Путіна, про яку він знову говорив учора.

Це і є "русскій мір", та іншого "русского міра" немає.

Місто між життям і смертю

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, наразі у практично знищеному росіянами місті залишилося приблизно 120 – 140 тисяч людей.

Втім вони змушені практично виживати, адже із настанням холодів мешканці можуть не сподіватися на відновлення опалення у своїх понівечених домівках.

Цю проблему окупанти намагаються використати для примусової депортації містян до Росії.

Важливе – люди в окупованому Маріуполі опинилися на межі смерті: дивіться відео