Про це в ефірі національного телемарафону розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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"Росіяни не зупиняються і вражають наші підрозділи вогнем, але це змушує нас проявляти високу стійкість. Для ворога Бахмут сьогодні – це справжня фабрика смерті", – сказав Череватий.

Росіянам не вдається прорив

За словами речника, окупанти втрачають все більше особового складу – рахунки йдуть на десятки. Як зазначив Череватий, щодоби вдається ліквідувати від 70 до 100 ворогів. Ще більше є поранених.

На Авдіївському напрямку приблизно такі самі цифри. На Луганському напрямку, де Сватове й Кремінна, росіяни постійно зазнають великих втрат. Іноді є зіткнення й на інших напрямках. За добу буває по кілька сотень вбитих, – розповів речник.

Він додав, що наші воїни стоять і тримають рубежі попри маневрову війну. Ворогу не вдається суттєвий прорив.

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