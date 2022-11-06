Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ.
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"Россияне не останавливаются и поражают наши подразделения огнем, но это заставляет нас проявлять высокую стойкость. Для врага Бахмут сегодня – это настоящая фабрика смерти", – сказал Череватый.
Россиянам не удается прорыв
По словам спикера, оккупанты теряют все больше личного состава – счета идут на десятки. Как отметил Череватый, ежесуточно удается ликвидировать от 70 до 100 врагов. Еще больше раненых.
На Авдеевском направлении примерно такие же цифры. На Луганском направлении, где Сватово и Кременная, россияне постоянно терпят большие потери. Иногда есть столкновения и в других направлениях. За сутки бывает по несколько сотен убитых, – рассказал спикер.
Он добавил, что наши воины стоят и держат рубежи, несмотря на маневровую войну. Врагу не удается существенный прорыв.
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Россияне пытаются оккупировать Бахмут: последние новости
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- В Институте по изучению войны считают, что россияне не получат преимущества в Донецкой области и вряд ли оккупируют Бахмут.
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