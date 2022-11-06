Основные события, случившиеся на фронте и в тылу в течение 6 ноября, читайте в материале 24 канала.

Внимание Флот морских дронов для Украины, оружие для освобождения Херсона: хронология 255 дня войны

03:40 Разведка перехватила очередной разговор военнослужащего России, в котором тот жаловался другу по поводу ситуации на фронте, а также размышлял о бесперспективности дальнейших военных действий их армии в Украине.

03:20 На Юге враг активизировал разведку с воздуха. В ВСУ отчитываются, что за минувшие сутки враг выпустил 40 дронов-шпионов.

02:33 Около полуночи на Востоке и Юге объявили воздушную тревогу. Враг запустил несколько ракет по объектам гражданской инфраструктуры. Среди городов, где слышали взрывы, в частности, Кривой Рог и Запорожье.

В последнем ситуация особенно сложна после атаки – из-за обстрелов пострадал жилой квартал, в одном из домов вспыхнул пожар. Прилет произошел прямо во время сигнала об отбое воздушной тревоги.

01:23 В ОП убеждены, что не нужно разрешать Тегерану производить больше ракет и дронов для Москвы. В частности, Михаил Подоляк подчеркнул, что "нужно действовать более жестко", чтобы разрушить российско-иранские отношения.

00:40 По данным советника ОП Алексея Арестовича России удалось мобилизовать не 300 тысяч мужчин, а 238 тысяч. Из этих "чмобиков" к подготовке приступили всего 43%.