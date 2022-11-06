Основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 6 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Флот морських дронів для України, зброя для звільнення Херсона: хронологія 255 дня війни

03:40 Розвідка перехопила чергову розмову військовослужбовця Росії, в якій той жалівся другові щодо ситуації на фронті, а також розмірковував про безперспективність подальших воєнних дій їхньої армії в Україні.

03:20 На Півдні ворог активізував розвідку з повітря. У ЗСУ звітують, що за минулу добу ворог випустив 40 дронів-шпигунів.

02:33 Близько опівночі на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Ворог запустив декілька ракет по об'єктах цивільної інфраструктури. Серед міст, у яких чули вибухи, зокрема, Кривий Ріг та Запоріжжя.

В останньому ситуація особливо складна після атаки – через обстріл постраждав житловий квартал, в одному з будинків спалахнула пожежа. Приліт стався просто під час сигналу про відбій повітряної тривоги.

01:23 В ОП переконані, що не потрібно дозволяти Тегерану виробляти більше ракет та дронів для Москви. Зокрема, Михайло Подоляк наголосив, що "потрібно діяти більш жорстко", щоб зруйнувати російсько-іранських відносини.

00:40 За даними радника ОП Олексія Арестовича Росії вдалось мобілізувати не 300 тисяч чоловіків, а 238 тисяч. З цих "чмобіків" до підготовки приступили всього 43%.