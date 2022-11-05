Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

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На Бахмутському напрямку "кладеться" просто страшна кількість росіян. Попри це, ворог безперервно атакує.

Насправді там найтяжчі бої, які зараз тривають. За Бахмут, в принципі, відповідає ПВК "Вагнер",

– зазначив Денисенко.

Це пов'язане з тим, що у росіян до оголошення часткової мобілізації критично не вистачало людей.

Голова Обласної військової адміністрації Павло Кириленко сказав, що фактично Донеччина та Бахмут – це єдиний напрямок, на якому окупанти намагаються наступати. Ситуація в районі Бахмута на Донеччині одна з найбільш напружених серед усіх ділянок фронту. Однак окупантам навряд вдасться прорвати оборону Збройних Сил України.

Що зараз відбувається на Донбасі

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на східному фронті окупанти ведуть штурмові агресивні дії, завдають ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів. ЗСУ відповідають ударами з артилерії та авіації.

У Донецькій області йдуть важкі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також складна ситуація зараз у районі Вугледара. Череватий розповів, що вже кілька днів тривають важкі бої біля населеного пункту Павлівка.

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