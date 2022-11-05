Для головного "вагнерівця" захоплення міста стало особистою амбіцією з низки причин. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Бахмутський напрямок

На думку експерта, для окупантів з ПВК "Вагнера" бої за місто Бахмут стали "окремою історією" у війні Росії проти України.

"Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська Пригожин роздавав інтерв'ю, публічно з'являвся. Тобто він відчув себе дещо окриленим. Після цього вони пішли на Бахмут, але на ньому спіткнулися – сильно і дуже боляче, тому що "вагнерівці" мають втрати", – пояснив оглядач.

За його словами, сили Пригожина, попри атаки навіть важким озброєнням, не можуть нічого досягти під містом.

Для Пригожина це стало окремою історією і "пунктиком", який він хоче реалізувати. Поки у них вистачатиме сил – вони "битимуться лобом об стінку" і витрачатимуть свій ресурс,

– додав аналітик.

Фахівець вказав, що на тлі процесів навколо Бахмута у Росії спостерігаються конфлікти між Пригожиним та міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

"Пригожин хоче досягти у Бахмуті перемогу, просунутись далі й показати себе чи не найефективнішою бойовою одиницею у наступальних діях, чим героїзувати себе в очах кремлівських еліт та росіян – для реалізації в майбутньому своїх амбіцій", – підкреслив Мусієнко.

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Авдіївський напрямок

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що окупанти також продовжують атаки з "Авдіївського напрямку", позаяк "можуть звідти атакувати".

Звідти у них є певні логістичні можливості й тому продовжують робити все можливе, щоб розширити свій плацдарм. Попри інтенсивність бойових дій, вони не можуть просунутись,

– розповів експерт.

Він підкреслив, що після окупації Лисичанська в окупантів був ще потужніший артилерійський вогонь і вогневий вал по околицях Бахмута й Авдіївки, ніж зараз.

"Зараз вони теж завдають постійні удари, в тому числі й з мінометів та різних видів озброєння, але час від часу і ЗСУ завдають ударів по складах і зменшують їхні вогневі можливості", – резюмував Мусієнко.

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