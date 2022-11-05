Для главного "вагнеровца" захват города стал личной амбицией по ряду причин. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Бахмутское направление

По мнению эксперта, для оккупантов из ЧВК "Вагнера" бои за город Бахмут стали "отдельной историей" в войне России против Украины.

"После оккупации Северодонецка и Лисичанска Пригожин раздавал интервью, публично появлялся. То есть он почувствовал себя несколько окрыленным. После этого они пошли на Бахмут, но на нем споткнулись – сильно и очень больно, потому что у "вагнеровцев" есть потери", – объяснил обозреватель.

По его словам, силы Пригожина, несмотря на атаки даже тяжелым вооружением, не могут ничего добиться под городом.

Для Пригожина это стало отдельной историей и "пунктиком", которую он хочет реализовать. Пока у них будет хватать сил – они будут "сражаться лбом о стенку" и тратить свой ресурс,

– добавил аналитик.

Специалист отметил, что на фоне процессов вокруг Бахмута в России наблюдаются конфликты между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Пригожин хочет добиться в Бахмуте победы, продвинуться дальше и показать себя едва ли не самой эффективной боевой единицей в наступательных действиях, чем героизировать себя в глазах кремлевских элит и россиян – для реализации в будущем своих амбиций", – подчеркнул Мусиенко.

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Авдеевское направление

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что оккупанты также продолжают атаки с "Авдеевского направления", поскольку "могут оттуда атаковать".

Оттуда у них есть определенные логистические возможности, и поэтому продолжают делать все возможное, чтобы расширить свой плацдарм. Несмотря на интенсивность боевых действий, они не могут продвинуться,

– рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что после оккупации Лисичанска у оккупантов был еще более мощный артиллерийский огонь и огневой вал по окрестностям Бахмута и Авдеевки, чем сейчас.

"Сейчас они тоже наносят постоянные удары, в том числе и из минометов и разных видов вооружения, но время от времени и ВСУ наносят удары по складам и уменьшают их огневые возможности", – резюмировал Мусиенко.

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