Эту информацию сообщили 4 ноября в Институте изучения войны. Известно, что на Донецком направлении российские кафиры имеют бешеные потери .

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Россия в Донецкой области теряет личный состав

Российские войска преждевременно направили недостаточную концентрацию мобилизованного личного состава на наступательные атаки вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области, тратя запас мобилизованного личного состава на незначительные достижения в сторону оперативно незначимых населенных пунктов.

– заявили в ISW.

Там также напомнили слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге 3 ноября. Тогда военный рассказал, что:

В течение прошлой недели одна или две мотострелковые роты России при поддержке артиллерии и танков совершили наземные атаки, чтобы захватить Павловку и пытаясь выйти на Угледар. Однако враги понесли потери из-за действий Вооруженных Сил Украины;

Москва и дальше пытается захватить Бахмут , однако ВСУ противостоят врагам, отражая атаки;

ситуация в Бахмутском направлении сложная, но контролируемая;

оккупанты нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в районах Соледара и Бахмута, вели наступательные действия в районах 7 населенных пунктов.

Россия хочет создать благоприятные условия, чтобы продолжить наступление в направлении Временного Яра и заблокировать Бахмут с запада. Однако ВСУ успешно разрушают планы врага.

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Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Бахмут в Донецкой области – один из самых напряженных участков фронта. Боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман" рассказал, что Бахмут – это очень большой дорожный узел , соединяющий дорогу от Лисичанска и почти до самого Донецка. То есть россиянам нужна трасса для опрокидывания сил, а не сам город.

В конце октября военный обозреватель Денис Попович объяснял, что захват Бахмута для россиян является политической необходимостью . Ведь враги хотят показать, что вроде бы какие-то победы могут быть. Хотя, как показывает практика, это не так.

Уже 2 ноября глава Областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Бахмут – это единственное направление, на котором кафиры пытаются наступать . Россия там использует все виды вооружения, но не способна прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

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