Так, бійці Путіна вдарили по Новомихайлівці, Первомайському, Авдіївці, Красногоріці, Невельському та Новокалиновому. Однак, чи зможе армія ворога захопити Авдіївку, аналізували в американському Інституті ведення війни. Про це інформує 24 канал.

До речі ЗСУ відбили 9 атак росіян та ліквідували кадирівців: карта бойових дій станом на 26 жовтня

Чи зможуть окупанти оточити Авдіївку, припустили в ISW

В ISW підкреслили, що 25 жовтня наші воїни відбили атаки ворога на південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та Новосельського. Тим часом ополченці так званої "ДНР" оголосили, що "бої за Авдіївку" в розпалі. Ба більше, російські війська планують оточити місто.

Однак, в Інституті з вивчення війни зазначили, що армія Путіна навряд чи зможе оточити Авдіївку. Особливо, якщо врахувати низьку результативність наступальних дій ворога біля цього міста від початку повномасштабної війни.

До речі, таку ж думку поділяють і самі російські військові блогери. Мовляв, окупанти не здатні швидко просуватися. Раніше Кадиров заявив, ніби саме його підрозділи відіграють значну роль у ворожих операціях на Донеччині.

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Де розташована Авдіївка: дивіться карту

Коротко про ситуацію на Авдіївському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 26 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти на Авдіївському напрямку з танків з артилерії різних типів.

Ймовірно, командувач російським вторгненням Суровікін визначив саме Схід пріоритетним для загарбників. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що найгарячіші ділянки фронту – Бахмутський та Авдіївський напрямок.

На жаль, під час спроб російських військ наступати страждають мирні українці. Лише 14 жовтня від дій ворога 4 цивільних отримали поранення.

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