Так, бійці Путіна вдарили по Новомихайлівці, Первомайському, Авдіївці, Красногоріці, Невельському та Новокалиновому. Однак, чи зможе армія ворога захопити Авдіївку, аналізували в американському Інституті ведення війни. Про це інформує 24 канал.
До речі ЗСУ відбили 9 атак росіян та ліквідували кадирівців: карта бойових дій станом на 26 жовтня
Чи зможуть окупанти оточити Авдіївку, припустили в ISW
В ISW підкреслили, що 25 жовтня наші воїни відбили атаки ворога на південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та Новосельського. Тим часом ополченці так званої "ДНР" оголосили, що "бої за Авдіївку" в розпалі. Ба більше, російські війська планують оточити місто.
Однак, в Інституті з вивчення війни зазначили, що армія Путіна навряд чи зможе оточити Авдіївку. Особливо, якщо врахувати низьку результативність наступальних дій ворога біля цього міста від початку повномасштабної війни.
До речі, таку ж думку поділяють і самі російські військові блогери. Мовляв, окупанти не здатні швидко просуватися. Раніше Кадиров заявив, ніби саме його підрозділи відіграють значну роль у ворожих операціях на Донеччині.
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Де розташована Авдіївка: дивіться карту
Коротко про ситуацію на Авдіївському напрямку
- За даними Генштабу ЗСУ на ранок 26 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти на Авдіївському напрямку з танків з артилерії різних типів.
- Ймовірно, командувач російським вторгненням Суровікін визначив саме Схід пріоритетним для загарбників. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
- Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що найгарячіші ділянки фронту – Бахмутський та Авдіївський напрямок.
- На жаль, під час спроб російських військ наступати страждають мирні українці. Лише 14 жовтня від дій ворога 4 цивільних отримали поранення.
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