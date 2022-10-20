Наразі ж ситуація змінилася й окупанти почали говорити про відхід на Півдні України. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Суровікін, ймовірно, визначив Схід пріоритетним
Так, українські захисники результативно просуваються на Південному напрямку, хоча окупанти поки намагаються утримувати позиції. Здебільшого через загороджувальні загони Кадирова, які розстрілюють охочих втекти з фронту.
Мабуть, зараз новий командувач цією "операцією" Суровікін визначив Схід пріоритетним. Можливо його попередник вважав, що це не дуже важлива історія, а цей вже змінив тактику,
– пояснив Ступак.
"Все залежить від особи, яка перебуває біля керма цієї військової машини, чи принаймні виконує більшість завдань або функцій щодо керування", – підсумував експерт.
Ступак пояснив, чому росіяни постійно атакують Бахмут та Авдіївку: дивіться відео
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Російські окупанти обороняються на більшості напрямках. Однак є ділянка фронту, де вони досі намагаються наступати. Це здебільшого Донецький напрямок. Саме тут загарбники закидують все "гарматним м'ясом".
- Російський президент Владімір Путін досі сподівається повністю захопити територію Донецької області. Він вже вп'яте встановлює нові терміни, коли потрібно виконати це завдання. Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що Путін поставив завдання взяти Бахмут та Донецьку область до кінця жовтня.
- Тож ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках наразі є найгарячішої на фронті. Так, основні удари противника зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Крім того, внаслідок постійних обстрілів окупантів майже повністю зруйнована Авдіївка.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що біля Бахмута воюють переважно вагнерівці. За його словами, для їхнього власника Євгенія Пригожина – це один із найбільших викликів щодо майбутньої політичної кар’єри.
- Утім, на Донеччині є і хороші новини. У ході контрнаступу в регіоні українські захисники звільнили 40 населених пунктів в Лиманській та Святогірській громадах. На частині територій, звідки вдалося вигнати загарбника, почали працювати прикордонники.