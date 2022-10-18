Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що росіяни вже понад 4 місяці намагаються просунутись у районі Бахмута, окупанти не змогли взяти під контроль Піски – тому знищили його, такого населеного пункту більше не існує.

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На цьому напрямку, окупанти змогли накопичити чимало свого ресурсу там, разом із регулярними військами ворога, поблизу Бахмута воює також і ПВК "Вагнер".

Скільки окупантів зосереджені довкола Бахмута

"Щодо кількості – так, у них там є ресурс, також вони можуть використовувати тактику "вогневого валу", без якого росіяни не можуть проводити наступальні дії", – каже Коваленко.

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За його словами, цікавим є інший факт – вони це все роблять уже понад 4 місяці. Штурмові дії із захоплення Бахмута почалися ще влітку, але результату немає.

Таку напружену обстановку, я вже спостерігаю з першого дня наступу окупантів на Бахмутському напрямку. Ба більше, ми згадали про "вогневий вал", але росіяни використовують масовані удари артилерією саме по місту,

– зазначає фахівець.

На думку Олександра Коваленка, масовані обстріли Бахмута – не вирішують жодної військової задачі і це не є військовим елементом, аби зменшити оборонні можливості ЗСУ.

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