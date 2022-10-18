Таке завдання поставили перед загарбниками російські генерали у Кремлі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

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Окупанти хочуть захопити Бахмут

За словами Маляр, вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення росіяни поставили своїм військам термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області.

Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут,

– заявила вона.

Маляр зазначила, що на сході України зараз різна ситуація. Водночас епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де нині дуже важко.

Заступниця міністра оборони додала, що на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.

Окупанти дезінформують про свої успіхи на Сході

Російські окупанти вже брешуть, що мають "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий.

Загарбники не припиняють поширювати пропаганду про свої нібито успіхи. Вони заявляють, що захопили низку населених пунктів біля Бахмуту.

"Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі", – наголосив Череватий.

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