Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что россияне уже более 4 месяцев пытаются продвинуться в районе Бахмута. Оккупанты не смогли взять под контроль Пески – поэтому уничтожили его, такого населенного пункта больше не существует.
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На этом направлении, захватчики смогли накопить немало своего ресурса. Там, вместе с регулярными войсками врага, близ Бахмута воюет также и ЧВК "Вагнер".
Сколько оккупантов сосредоточено вокруг Бахмута
"О количестве — да, у них там есть ресурс, также они могут использовать тактику "огневого вала", без которого россияне не могут проводить наступательные действия", — говорит Коваленко.
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По его словам, интересен другой факт – они это все делают уже более 4 месяцев. Штурмовые действия по захвату Бахмута начались еще летом, но результата нет.
Такую напряженную обстановку, я уже наблюдаю с первого дня наступления захватчиков на Бахмутском направлении. Более того, мы упомянули об "огневом вале", но россияне используют массированные удары артиллерией именно по городу.
– отмечает специалист.
По мнению Александра Коваленко, массированные обстрелы Бахмута – не решают никакой военной задачи и это не военный элемент, чтобы уменьшить оборонные возможности ВСУ.
Кратко о возможном развитии событий на фронте
- Международные аналитики предполагают, что ближе к холодным месяцам наземные боевые действия все же сбавят обороты. И именно поэтому следует ожидать активности в течение следующих недель. По мнению обозревателей, они "будут жизненно важны".
- Украинским военным важно активно продвигаться к наступлению зимы. Ведь в дальнейшем у России могут появиться дополнительные возможности для атак на фронте.
- В соответствующих условиях война России против Украины может превратиться в "замороженный" конфликт. По словам военного эксперта Петра Черника, в Европе есть примеры временного прекращения войн по такому сценарию.