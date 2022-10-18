Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что россияне уже более 4 месяцев пытаются продвинуться в районе Бахмута. Оккупанты не смогли взять под контроль Пески – поэтому уничтожили его, такого населенного пункта больше не существует.

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На этом направлении, захватчики смогли накопить немало своего ресурса. Там, вместе с регулярными войсками врага, близ Бахмута воюет также и ЧВК "Вагнер".

Сколько оккупантов сосредоточено вокруг Бахмута

"О количестве — да, у них там есть ресурс, также они могут использовать тактику "огневого вала", без которого россияне не могут проводить наступательные действия", — говорит Коваленко.

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По его словам, интересен другой факт – они это все делают уже более 4 месяцев. Штурмовые действия по захвату Бахмута начались еще летом, но результата нет.

Такую напряженную обстановку, я уже наблюдаю с первого дня наступления захватчиков на Бахмутском направлении. Более того, мы упомянули об "огневом вале", но россияне используют массированные удары артиллерией именно по городу.

– отмечает специалист.

По мнению Александра Коваленко, массированные обстрелы Бахмута – не решают никакой военной задачи и это не военный элемент, чтобы уменьшить оборонные возможности ВСУ.

Кратко о возможном развитии событий на фронте