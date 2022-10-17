Нині відомо, що біля Бахмута воюють вагнерівці. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

Важливо "Вагнерівці" розстріляли понад 40 завербованих зеків, іншим – прострелили ноги, – правозахисник

Що відбувається біля Бахмута

За словами Денисенка, наразі найскладніші бої та ситуація в районі Бахмута. Там виявлена не російська армія:

Там переважно воює ПВК "Вагнера". Для їхнього власника Євгенія Пригожина – це один із найбільших викликів щодо майбутньої політичної кар’єри,

– зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко зазначив, що Пригожин піде на все, щоб показати "хоч якусь перемогу" для російського диктатора Владіміра Путіна.

У Лисичанськ перекинули 1 000 вагнерівців

У Лисичанськ вже перекинули тисячу вагнерівців. Військове керівництво держави агресорки побоюється, що українські військові зможуть швидко прорватися. Отож вони перекинули вагнерівців для підкріплення.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" у Харківській області. Вони були озброєні автоматами та гранатами.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині дуже багато поранених окупантів. Зокрема, в одній із дитячих лікарень окупанти поряд із хворими дітьми розмістили своїх поранених. Серед них – злочинці та вагнерівці.

"Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер". Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали. Переповнена російськими в'язнями лікарня і в Антрациті", – заявляв Гайдай.

Пригожин продовжує набирати армію 200-тих

Євгеній Пригожин активно вербує "зеків". У мережі з'явилося відео, на якому людина, дуже схожа на Пригожина, вербує колишніх в'язнів. Вони брали участь у бойових діях в Україні, втратили кінцівки та отримали помилування. Відсутність рук та ніг не заважає окупантам хотіти повернутися на війну.

Варте уваги – Вагнерівці активно штурмують Бахмутський напрямок: дивіться відео