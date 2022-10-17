Сейчас известно, что возле Бахмута воюют вагнеровцы. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

Важно "Вагнеровцы" расстреляли более 40 завербованных зэков, другим – прострелили ноги, – правозащитник

Что происходит возле Бахмута

По словам Денисенко, сейчас самые сложные бои и ситуация в районе Бахмута. Там обнаружена не российская армия:

Там преимущественно воюет ЧВК "Вагнера". Для их владельца Евгения Пригожина – это один из самых больших вызовов относительно будущей политической карьеры,

– заметил советник министра внутренних дел.

Денисенко отметил, что Пригожин пойдет на все, чтобы показать "хоть какую-то победу" для российского диктатора Владимира Путина.

В Лисичанск перебросили 1000 вагнеровцев

В Лисичанск уже перебросили тысячу вагнеровцев. Военное руководство государства-агрессора опасается, что украинские военные смогут быстро прорваться. Поэтому ни перебросили вагнеровцев для подкрепления.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. Они были вооружены автоматами и гранатами.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области очень много раненых оккупантов. В частности, в одной из детских больниц оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых. Среди них – преступники и вагнеровцы.

"Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер". За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполненная российскими заключенными больница и в Антраците", – заявлял Гайдай.

Пригожин продолжает набирать армию 200-х

Евгений Пригожин активно вербует "зеков". В сети появилось видео, на котором человек, очень похожий на Пригожина, вербует бывших заключенных. Они принимали участие в боевых действиях в Украине, потеряли конечности и получили помилование. Отсутствие рук и ног не мешает оккупантам хотеть вернуться на войну.

Обратите внимание – Вагнеровцы активно штурмуют Бахмутское направление: смотрите видео