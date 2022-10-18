Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Путін надав завдання захопити усю територію Донеччини до кінця жовтня.

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Путін поставив завдання взяти Бахмут та Донецьку область до кінця жовтня. Це він вже 5 раз ставить таке завдання. Мені деколи не віриться, що я серйозно це бачу. І ми реально це обговорюємо,

– зазначив Арестович.

Окупанти не можуть зараз наступати

Як наголошує Арестович, усі ці нові плани Путіна пов'язані з приходом великої кількості мобілізованих. Вони просто закидають їх на фронт. Однак це не дозволяє окупантам наступати.

Радник голови ОП взагалі наголошує, що українські військові вже перемололи значну частину кадрової російської армії. Наступати з мобіками вони зараз не зможуть.

Тут потрібно позбутися від ілюзії. Вони не мають ким наступати. Кадрових військових немає. Ще в певній "товарній кількості" вони є на правому березі Херсонщини. Десь ще по фронту можуть бути розкинуті по лінії розмежування. А основна частина – мобіки,

– наголошує Арестович.

Станом на зараз на Херсонщині тривають бойові дії. Українські військові, як підкреслив Арестович, стріляють більше та успішніше. Регулярно нищаться склади, а нещодавно вдалося попасти по 2 місцях, де звезли мобілізованих. За найскромнішими цифрами, там було від 150 – до 200 знищених окупантів.

Що відбувається на фронті – розповідає Арестович: дивіться відео

Додамо, як наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, до кінця 2022 року на українців очікують багато хороших новин. Деякі з них можна буде почути вже найближчим часом.

Хоч до кінця року залишилося трохи більше, ніж 2 місяці, але Буданов запевнив – за цей час на Україну чекатиме ще багато перемог. Підрозділи ЗСУ ще суттєво просунуться вперед.