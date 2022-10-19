Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, саме тут окупанти закидують все "гарматним м'ясом", але не досягають особливих успіхів.

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Наступальні дії йдуть від Лисичанська в бік Сіверська на Білогорівку, в районі Бахмут – Соледар. Також вони намагаються просунутися поблизу Донецька – Мар'їнка, Піски, Авдіївка.

Тут і гине найбільше російських окупантів

Як зазначив Світан, російські окупанти досі мають завдання повністю вийти на кордони Донецької області. Вони хоч якось намагаються це виконати: йдуть вперед – і масово гинуть.

На цей напрямок перекидають як російських "чмобіків", так і "зеків" з ПВК Вагнера, певні частини корпусу "Ахмат". Утім, Світан наголошує – окупанти ніяк не зможуть взяти Бахмут. Там серйозна система оборони.

Там якраз вибудувана серйозна система оборона. Підтягнуті певні українські частини, підходить артилерія та механічна техніка. Цей рубіж буде підсилюватися. Раз окупанти обрали для себе такий вид смерті – розбитися об Бахмутське угруповання – це добре. Непогане для нас рішення. Менше будемо бігати за ними по українських полях,

– наголосив Світан.

Яка ситуація біля Бахмуту – розповідає Світан: дивіться відео

Додамо, окупанти вже близько 4 місяців намагаються захопити Бахмут Донецької області. Росіяни досі обстрілюють місто з усіх можливих калібрів, але їм так і не вдається його захопити. "Вогневий вал" там досі не вщухає.

Міжнародні аналітики припускають, що ближче до холодних місяців бойові дії триватимуть з меншою інтенсивністю. Тому варто очікувати, на активність упродовж наступних кількох тижнів. Цей період буде надзвичайно важливим.