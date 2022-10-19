Так, статистику втрат серед техніки поповнила радянська самохідна реактивна установка УР-77 "Метеорит". Зауважимо, що вона призначена для розмінування, але ворог може використовувати її і з цілями атаки.

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725 кілограмів вибухівки злетіли у повітря

Перетворити на брухт УР-77 вдалося 79 ОДШБ. Здійснили атаку наші військові завдяки ювелірній атаці з безпілотника. За допомогою дрона вони скинули бомбу. І не дивно, що УР-77 так гарно вибухнув. Його ж заряд складається з 725 кілограмів вибухівки.

Часто росіяни використовують УР-77 не для розмінування, а для того, щоб знищити житлові квартали,

– наголошують військові.

Тож дуже і дуже гарно, що на одну таку установку у ворога стало менше. Як ви вже зрозуміли, свою ювелірну роботу захисники України також зняли на відео. Для музичного супроводу до ролика з моментом вибуху додали пісню CHEEV "Гарно так". Ми завше знали, що у наших військових хороший музичний смак.

Як наші військові знищили "Метеорит": дивіться відео

Метеорит – одна з втрат ворога

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде нагадати актуальну статистику. Нею поділилися у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що упродовж минулої доби вдалося ліквідувати 430 російських загарбників. Загальна ж кількість "двохсотих" від початку повномасштабного вторгнення – близько 66 280 окупантів.

Крім того, ворожа армія втратила вже 2554 танки, 5235 бойові броньовані машини, 1637 артилерійських систем, 372 РСЗВ, 189 засобів ППО та 146 одиниць спеціальної техніки.

А ще вдалося відмінусувати 269 літаків, 242 гелікоптери, 1286 БпЛА, 323 крилаті ракети, 16 суден і 3999 автомобілі й автоцистерни.

Якщо говорити за минулу добу, то найбільше втрат російські бійці зазнали на Бахмутському, а також Краматорському напрямках. Зауважимо, що Путін віддав наказ захопити Бахмут до кінця жовтня.

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