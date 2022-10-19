Про це 24 каналу сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що зі стрілецької зброї збили 13 дронів-камікадзе, які вночі атакували Миколаївщину.

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Що відомо про збиття 13 ворожих дронів

Гуменюк зазначила, що атака дронами для Півдня вже стає певною ознакою розвитку бойових подій. Це також стосується і тих регіонів, де не відбуваються активні бойові дії.

Вона зауважила, що дрони можна збивати і кулеметною зброєю. Саме так і сталося.

Збили прикордонники саме зі стрілецької зброї просто в районі Коблева в тій самій зграї, яка атакувала Південь уночі,

– розповіла речниця оперативного командування "Південь".

За її словами, окупанти продовжують тероризувати Південь України. Зокрема, райони, які можуть бути причетними до постачання всього, що необхідно фронту. Мовиться про Криворіжжя та Миколаївщину.

Тобто райони, які прилягають до прифронтових і допомагають, зокрема, в тих населених пунктах, які деокуповані та в яких продовжуються стабілізаційні заходи,

– сказала Гуменюк.

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Яка ситуація зараз на Південному фронті

Гуменюк розповіла, що лінія фронту продовжує рухатися під натиском Збройних Сил України і в заданому нами напрямку.

Це складно. Це досить непроста, дуже кропітка робота, оскільки ми вийшли вже на ті лінії оборони, які ворог укріплював за допомогою залізобетонних конструкцій. І, з огляду на особливості регіону, просуватися тут не дуже легко,

– заявила вона.

Але, зауважила Гуменюк, те, що окупанти продовжують поширювати наративи про евакуацію та нібито проявляють стурбованість про населення, свідчить про те, що їхній морально-психологічний стан розхитаний настільки, що вони істерично вишукують способи якимось чином викрутитися з цієї ситуації.

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