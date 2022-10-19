Об этом 24 каналу сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнул из стрелкового оружия сбили 13 дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Николаевскую область.

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Что известно о сбитии 13 вражеских дронов

Гуменюк отметила, что атака дронами для Юга уже становится определенным признаком развития боевых событий. Это также касается и тех регионов, где не проходят активные боевые действия.

Она заметила, что дроны можно сбивать также и пулеметным оружием. Именно так и вышло.

Сбили пограничники именно из стрелкового оружия прямо в районе Коблево в той же стае, которая атаковала Юг ночью,

– рассказала спикер оперативного командования "Юг".

По ее словам, оккупанты продолжают терроризировать Юг Украины. В частности, районы, которые могут быть причастны к поставке всего, что необходимо фронту. Речь идет о Криворожье и Николаевской области.

То есть районы, которые прилегают к прифронтовым и помогают, в частности, в тех населенных пунктах, которые деоккупированы и в которых продолжаются стабилизационные мероприятия,

– сказала Гуменюк.

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Какая ситуация сейчас на Южном фронте

Гуменюк рассказала, что линия фронта продолжает двигаться под давлением Вооруженных Сил Украины и в заданном нами направлении.

Это сложно. Это довольно непростая, очень кропотливая работа, поскольку мы вышли уже на линии обороны, которые враг укреплял с помощью железобетонных конструкций. И, учитывая особенности региона, продвигаться здесь не очень легко,

– заявила она.

Но, отметила Гуменюк, то, что оккупанты продолжают распространять нарративы об эвакуации и якобы проявляют обеспокоенность о населении, свидетельствует о том, что их морально-психологическое состояние расшатано настолько, что они истерически выискивают способы каким-то образом выкрутиться из этой ситуации.

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