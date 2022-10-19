Ворожа авіація так і не долетіла до свого місця призначення. Їй у цьому завадили українські військові.

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11 дронів Shahed-136 ліквідували бійці Повітряного командування "Південь", а ще 1 – нацгвардійці.

До речі, про те, що на Миколаївщину залетіли ворожі дрони голова ОВА Віталій Кім повідомив о 22:47 18 жовтня.

Мопеди в області. Шукаємо,

– писав чиновник.

Зверніть увагу! Спершу повідомляли про збиття 12 дронів, однак згодом у Повітряних силах уточнили, що мовиться про 13 ліквідованих безпілотників. Ще один дрон-камікадзе збили українські прикордонники.

Ночі з нальотами дронів вже "традиція" для Миколаївщини

Попередня ніч минула в області за схожим сценарієм. Окупанти також запускали дрони-камікадзе, аби ті атакували людей серед ночі. На щастя, наші військові вдало попрацювали і збили всі безпілотники.

Водночас тоді в Миколаєві та декількох районах області зникло світло.



Як розпізнати дрон-камікадзе / Інфографіка 24 каналу

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Україна хоче розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Після того, як росіяни атакували Київ іранськими дронами й загинули 5 людей, під посольство Ірану в столиці прийшли люди. Вони принесли плакати й каміння зі знищеного будинку, який атакували безпілотники. Кияни звинуватили Іран у підтримці тероризму.

18 жовтня міністр закордонних справ України повідомив, що наша держава хоче розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Тегеран офіційно назвали співучасником російської агресії проти України. Кулеба також закликав Європейський Союз запровадити санкції проти держави, яка допомагає вбивати українців.

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