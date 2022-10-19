Вражеская авиация так и не долетела до своего места назначения. В этом ей помешали украинские военные.

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11 дронов Shahed-136 ликвидировали бойцы Воздушного командования "Юг", а еще 1 – нацгвардейцы.

Кстати, о том, что в Николаевскую область залетели вражеские дроны председатель ОВА Виталий Ким сообщил в 22:47 18 октября.

Мопеды в области. Ищем,

– писал чиновник.

Обратите внимание! Сначала сообщали о сбитии 12 дронов, однако впоследствии в Воздушных силах уточнили, что говорится о 13 ликвидированных беспилотниках. Еще один дрон-камикадзе сбили украинские пограничники.



Ночи с налетами дронов уже "традиция" для Николаевсокй области

Предыдущая ночь прошла в области по схожему сценарию. Оккупанты также запускали дроны-камикадзе, чтобы те атаковали людей ночью. К счастью, наши военные успешно поработали и сбили все беспилотники.

В то же время в Николаеве и нескольких районах области исчез свет.



Как распознать дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала

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Украина хочет разорвать дипломатические отношения с Ираном

После того, как россияне атаковали Киев иранскими дронами и погибли 5 человек, под посольство Ирана пришли люди. Они принесли плакаты и камни из уничтоженного дома, который атаковали беспилотники. Киевляне обвинили Иран в поддержке терроризма.

18 октября министр иностранных дел Украины сообщил, что наше государство хочет разорвать дипломатические отношения с Ираном. Тегеран официально назвали соучастником российской агрессии против Украины. Кулеба также призвал Европейский Союз ввести санкции против государства, помогающего убивать украинцев.

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