Як зазначили в ОК "Південь", у Південнобузькому операційному районі ситуація суттєво не змінилася. Її стабільно контролюють Сили оборони, які ефективно проводять контрнаступ.

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ЗСУ активно знищують ворога

Упродовж минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по районах опорних пунктів та місць скупчення живої сили та техніки ворога. Втрати окупантів внаслідок цього:

84 бійці;

2 самохідні великокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С";

танк;

3 одиниці автомобільної бронетехніки;

3 склади з боєприпасами у Бериславському та Баштанському районах.

Ворог не припиняє обстрілювати наші позиції

Передовсім у відомстві зазначають, що вороги ведуть оборону. Вони роблять все можливе для того, утримати зайняті раніше рубежі. Водночас не припиняються обстріли позицій українських військових уздовж усієї лінії зіткнення. Для цього окупанти використовують авіацію, РСЗВ, ствольну артилерію та міномети.

Крім того, російські бійці проводять аеророзвідку. Її здійснюють для того, щоб дізнаватися розташування наших позицій і корегувати артилерійський вогонь.

Окупанти підступні, тож не полишають обстріли нещодавно звільнених населених пунктів. По Петропавлівці та Трифонівці Бериславського району двічі били з РСЗВ "Град" і "Ураган". На щастя, минулося без втрат. Також зафіксували 3 авіаудари у районі Давидового Броду.

Загроза з Чорного моря зберігається

Слід пам'ятати, що нікуди не зникли російські кораблі, які перебувають в акваторії Чорного моря. Наразі на базуванні 9 суден, з яких напоготові 2 великі десантні кораблі та 2 ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, що ворог продовжує ракетний терор. Минулої доби 18 жовтня російські військові завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Прильоти зафіксували у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунали сирени – вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою.

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