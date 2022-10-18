Загальна ситуація на фронті свідчить, що військова ініціатива все ще на боці ЗСУ. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха.

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Експерт зазначив, що на сьогодні практично на всіх ділянках лінії фронту йдуть важкі бої.

"На одних напрямках ЗСУ мають ініціативу, на інших – ініціатива у ворога. Росіяни намагаються якомога швидше використати абсолютно всі можливості, в тому числі "зеків" та мобілізованих", – пояснив оглядач.

За його словами, "нові сили" ворога не проходять курс підготовки й навіть не встигають згадати безпосередні обов'язки, які вони виконували, коли служили у збройних силах раніше.

Зважаючи на той стан техніки, який зараз потрапляє з російського боку, виникає таке враження, що Росія старається буквально за найближчі 2 – 3 тижні досягти якоїсь мети,

– додав фахівець.

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На його думку, у Кремлі можуть розглядати сценарій, за яким вони сподіватимуться схилити Україну до якихось перемовин або ж намагатимуться закріпитися на певних рубежах й нанести в цей час удари по інфраструктурі України.

"Все для того, щоб ми увійшли в період, коли настануть холоди з максимально розлаштованою енергетикою та інфраструктурою. Можливо це навіть вплине на ті події, які відбуваються на фронті. Однак ситуація зараз свідчить про те, що ініціатива все ще у наших руках", – резюмував Саламаха.

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