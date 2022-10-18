Закупівля "шахідів" у Ірану свідчить про те, що у російської оборонної промисловість зараз є проблеми з тим, щоб виготовляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у повномасштабну війну, вже вичерпуються. Голова ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що зараз кількість ракет по багатьох найменуваннях впала вже нижче критичного рівня, до 30%. "Іскандерів" залишилося й того менше.

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Становище Росії

Замінити ці ракети своїми силами Росія не спроможна, адже багато комплектуючих у них західного виробництва. Однак попри здоровий глузд, попри концепцію безпеки, згідно з якою росіяни повинні залишати певний мінімум озброєння для власної оборони, Кремль й далі випускає ракети по Україні.

Дрони ж, які Росія почала закуповувати в Ірану, не виготовляються одномоментно. А ті, які вже закуплені, потроху вичерпуються. Ба більше, за словами Буданова, українці стабільно збивають близько 70% усіх дронів, які країна-агресорка запускає по нашій державі.

Натомість українська оборонна промисловість працює над захистом неба від російських атак. Ба більше, на відміну від росіян, українській армії допомагає ледь не кожен українець. Волонтерський рух в Україні досить розвинений, й зараз допомагають не лише звичайні громадяни, а й бізнес. Також діє безліч фондів. Усі вони допомагають вирішити поточні проблеми захисників України.

Не варто забувати й про допомогу Заходу та постачання озброєння від західних партнерів.

Дивіться повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео

Наприкінці весни все закінчиться

Окрім ракет Росія зараз постійно погрожує ядерною зброю, однак, на думку Буданова, це радше засіб стратегічного стримування. Теоретично Росія може застосувати цю зброю в Україні, однак це лише пришвидшить її розпад. І це в Росії знають та розуміють.

Також країна-агресорка намагається тримати українців у тонусі діями у Білорусі. Однак на даному етапі війни у північного сусіда немає сил для повномасштабного вторгнення. Тож Росія туди перекидає власний особовий склад і здебільшого з автомобільною технікою. Тобто, вважає Буданов, це просто картинка, принаймні на даному етапі.

Програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації,

– зазначив Буданов.

Тому зважаючи на усе це голова ГУР МО України вважає, що до кінця року Україна на фронті матиме ще значні перемоги. Він прогнозує, що захисники України значно просунуться вперед, а наприкінці весни – до літа все має завершитися, й наша держава вийде на кордони 1991 року.

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