Закупка шахидов у Ирана свидетельствует о том, что у российской оборонной промышленности сейчас есть проблемы с тем, чтобы производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в полномасштабную войну, уже иссякают. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что сейчас количество ракет по многим наименованиям упало уже ниже критического уровня, до 30%. "Искандеров" осталось и того меньше.

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Положение России

Заменить эти ракеты своими силами Россия не может, ведь многие комплектующие у них западного производства. Однако, несмотря на здравый смысл, несмотря на концепцию безопасности, согласно которой россияне должны оставлять определенный минимум вооружения для собственной обороны, Кремль продолжает выпускать ракеты по Украине.

Дроны же, которые Россия начала закупать у Ирана, не производятся одномоментно. А те, которые уже закуплены, понемногу иссякают. Более того, по словам Буданова, украинцы стабильно сбивают около 70% всех дронов, которые страна-агрессор запускает по нашему государству.

Украинская оборонная промышленность работает над защитой неба от российских атак. Более того, в отличие от россиян, украинской армии помогает чуть ли не каждый украинец. Волонтерское движение в Украине достаточно развито, и сейчас помогают не только обычные граждане, но и бизнес. Также действует множество фондов. Все они помогают устранить текущие проблемы защитников Украины.

Не стоит забывать и о помощи Запада и о вооружении от западных партнеров.

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В конце весны все закончится

Кроме ракет, Россия сейчас постоянно угрожает ядерным оружием, однако, по мнению Буданова, это скорее средство стратегического сдерживания. Теоретически Россия может применить это оружие в Украине, однако это лишь ускорит его распад. И это в России знают и понимают.

Также страна-агрессор пытается держать украинцев в тонусе действиями Беларуси. Однако на данном этапе войны у северного соседа нет сил для полномасштабного вторжения. Россия туда перебрасывает собственный личный состав и в основном с автомобильной техникой. То есть, считает Буданов, это просто картинка, по крайней мере, на данном этапе.

Проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению,

– отметил Буданов.

Поэтому, судя по всему, глава ГУР МО Украины считает, что до конца года Украина на фронте будет иметь еще значительные победы. Он прогнозирует, что защитники Украины значительно продвинутся вперед, а к концу весны – к лету все должно завершиться, и наше государство выйдет на границы 1991 года.

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