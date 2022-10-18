Общая ситуация на фронте свидетельствует, что военная инициатива все еще находится на стороне ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламах.
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Эксперт отметил, что на сегодняшний день практически на всех участках линии фронта идут тяжелые бои.
"На одних направлениях ВСУ имеют инициативу, на других – инициатива у врага. Россияне пытаются как можно скорее использовать абсолютно все возможности, в том числе "зеков" и мобилизованных", – объяснил обозреватель.
По его словам, "новые силы" врага не проходят курс подготовки и даже не успевают вспомнить непосредственные обязанности, которые они выполняли, когда служили в вооруженных силах раньше.
Учитывая то состояние техники, которая сейчас попадает с российской стороны, возникает такое впечатление, что Россия старается буквально за ближайшие 2 – 3 недели достичь какой-то цели,
– добавил специалист.
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По его мнению, в Кремле могут рассматривать сценарий, по которому они будут надеяться склонить Украину к каким-то переговорам или же будут пытаться закрепиться на определенных рубежах и нанести в это время удары по инфраструктуре Украины.
"Все для того, чтобы мы вошли в период, когда наступят холода с максимально поврежденной энергетикой и инфраструктурой. Возможно это даже повлияет на происходящие на фронте события. Однако ситуация сейчас свидетельствует о том, что инициатива все еще в наших руках", – резюмировал Саламаха.
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Какая ситуация в войне: последние новости
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия проигрывает в развязанной ею же войне против Украины. Даже в Кремле понимают, что дела у них плохие.
- В то же время новый командующий вторжением России в Украину генерал Сергей Суровикин вдруг заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. "Сирийский мясник" цинично заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной к России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- Также Суровикин заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятности принятия наиболее непростых решений". Он намекнул на непростые решения по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".