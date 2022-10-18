Общая ситуация на фронте свидетельствует, что военная инициатива все еще находится на стороне ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламах.

Обратите внимание Новая игра "ядерными мышцами": для чего Путин собирает новый совбез

Эксперт отметил, что на сегодняшний день практически на всех участках линии фронта идут тяжелые бои.

"На одних направлениях ВСУ имеют инициативу, на других – инициатива у врага. Россияне пытаются как можно скорее использовать абсолютно все возможности, в том числе "зеков" и мобилизованных", – объяснил обозреватель.

По его словам, "новые силы" врага не проходят курс подготовки и даже не успевают вспомнить непосредственные обязанности, которые они выполняли, когда служили в вооруженных силах раньше.

Учитывая то состояние техники, которая сейчас попадает с российской стороны, возникает такое впечатление, что Россия старается буквально за ближайшие 2 – 3 недели достичь какой-то цели,

– добавил специалист.

Читайте также К лету все это должно завершиться, – глава разведки уверен в выходе ВСУ на рубежи 1991 года

По его мнению, в Кремле могут рассматривать сценарий, по которому они будут надеяться склонить Украину к каким-то переговорам или же будут пытаться закрепиться на определенных рубежах и нанести в это время удары по инфраструктуре Украины.

"Все для того, чтобы мы вошли в период, когда наступят холода с максимально поврежденной энергетикой и инфраструктурой. Возможно это даже повлияет на происходящие на фронте события. Однако ситуация сейчас свидетельствует о том, что инициатива все еще в наших руках", – резюмировал Саламаха.

Вас также может заинтересовать – подготовит ли Путин новую ударную группировку в Беларуси: смотрите видео

Какая ситуация в войне: последние новости