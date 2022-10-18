Ближайшее окружение Путина – это не однородная масса. Его можно условно разделить на 2 башни. Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Орестократии".
Интересно К лету все это должно завершиться, – глава разведки уверен в выходе ВСУ на рубеже 1991 года.
2 башни Кремля
Да, эти лагеря Буданов разделил на условных "голубей" и "ястребов". Однако оба чувствуют, что дела в России очень плохи, и оба рассматривают разные пути решения войны.
Условные "голуби" понимают, что все зашло слишком далеко и нужно останавливаться и искать мирное урегулирование. "Ястребы" считают, что с проигрышем в войне Россия прекратит свое существование, а затем стремятся идти дальше в кровожадных планах.
Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати, его совершенно уж откровенно произносит и руководство России: нашу главную задачу не проиграть. Уже не стоит речь о том, чтобы выиграть – не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть", и так далее, интерпретации разные, но посыл именно этот,
– отметил Кирилл Буданов.
Однако с ними Кирилл Буданов согласился: Россия проиграет, и это приведет к ее разрушению.
Пути разрушения России
Однако как будут развиваться события дальше – зависит от тех, какая ветка поклонников Путина победит в закулисных играх в Москве. Да, если перевесит ветвь сторонников мира, то они смогут проталкивать идею, что вся так называемая "спецоперация" была ошибкой. Они отведут войска к международно признанным границам Украины и постараются перегрузить международные отношения с Россией.
Вместо этого "ястребы" не захотят унимать кровожадные амбиции Путина, ведь понимают, что в случае проигрыша в войне им, в лучшем случае, "светит" длительный тюремный срок. Именно поэтому продолжение войны для них – это вопрос личного выживания.
Однако даже возможное использование ядерного оружия им не поможет. Кирилл Буданов сомневается, что россияне отважатся его использовать в принципе, ведь ядерное оружие – это, прежде всего, инструмент стратегического сдерживания. Однако использование этого оружия лишь ускорит распад России и в Кремле это прекрасно знают и понимают.
Пока невозможно спрогнозировать, какая из этих двух группировок победит, однако итог будет один – Россия видоизменится.
Что с Россией будет после проигрыша
После завершения войны и своего проигрыша Москва будет выплачивать репарации Украине, из-за чего, в частности, экономическая ситуация в государстве-агрессоре будет сложной. Также в ней могут произойти определенные видоизменения, ведь сейчас у России и так много территориальных проблем.
Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыплется,
– подчеркнул Кирилл Буданов
Так, от федерации могут отсоединиться определенные регионы, например, Кавказские.
Смотрите полное интервью Кирилла Буданова: видео
Что о распаде России думают другие эксперты:
- Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что все говорит о том, что Россия движется по пути к административно-территориальному распаду.
- Однако философ и публицист Вахтанг Кебуладзе подчеркивает, что нам нужно победить Россию. Пока же рано думать, что будет тогда, когда она распадется.
- Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что Россия пройдет путь застоя и распада максимум за 1-1,5 года. Это гораздо меньше, чем понадобилось СССР.
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