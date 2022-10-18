Ближайшее окружение Путина – это не однородная масса. Его можно условно разделить на 2 башни. Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Орестократии".

Интересно К лету все это должно завершиться, – глава разведки уверен в выходе ВСУ на рубеже 1991 года.

2 башни Кремля

Да, эти лагеря Буданов разделил на условных "голубей" и "ястребов". Однако оба чувствуют, что дела в России очень плохи, и оба рассматривают разные пути решения войны.

Условные "голуби" понимают, что все зашло слишком далеко и нужно останавливаться и искать мирное урегулирование. "Ястребы" считают, что с проигрышем в войне Россия прекратит свое существование, а затем стремятся идти дальше в кровожадных планах.

Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати, его совершенно уж откровенно произносит и руководство России: нашу главную задачу не проиграть. Уже не стоит речь о том, чтобы выиграть – не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть", и так далее, интерпретации разные, но посыл именно этот,

– отметил Кирилл Буданов.

Однако с ними Кирилл Буданов согласился: Россия проиграет, и это приведет к ее разрушению.

Пути разрушения России

Однако как будут развиваться события дальше – зависит от тех, какая ветка поклонников Путина победит в закулисных играх в Москве. Да, если перевесит ветвь сторонников мира, то они смогут проталкивать идею, что вся так называемая "спецоперация" была ошибкой. Они отведут войска к международно признанным границам Украины и постараются перегрузить международные отношения с Россией.

Вместо этого "ястребы" не захотят унимать кровожадные амбиции Путина, ведь понимают, что в случае проигрыша в войне им, в лучшем случае, "светит" длительный тюремный срок. Именно поэтому продолжение войны для них – это вопрос личного выживания.

Однако даже возможное использование ядерного оружия им не поможет. Кирилл Буданов сомневается, что россияне отважатся его использовать в принципе, ведь ядерное оружие – это, прежде всего, инструмент стратегического сдерживания. Однако использование этого оружия лишь ускорит распад России и в Кремле это прекрасно знают и понимают.

Пока невозможно спрогнозировать, какая из этих двух группировок победит, однако итог будет один – Россия видоизменится.

Обратите внимание! В своем интервью Кирилл Буданов решил не называть конкретные фамилии.

Что с Россией будет после проигрыша

После завершения войны и своего проигрыша Москва будет выплачивать репарации Украине, из-за чего, в частности, экономическая ситуация в государстве-агрессоре будет сложной. Также в ней могут произойти определенные видоизменения, ведь сейчас у России и так много территориальных проблем.

Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыплется,

– подчеркнул Кирилл Буданов

Так, от федерации могут отсоединиться определенные регионы, например, Кавказские.

Смотрите полное интервью Кирилла Буданова: видео

Что о распаде России думают другие эксперты:

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что все говорит о том, что Россия движется по пути к административно-территориальному распаду.

Однако философ и публицист Вахтанг Кебуладзе подчеркивает, что нам нужно победить Россию. Пока же рано думать, что будет тогда, когда она распадется.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что Россия пройдет путь застоя и распада максимум за 1-1,5 года. Это гораздо меньше, чем понадобилось СССР.

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