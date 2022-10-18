Найближче оточення Путіна – це не однорідна маса. Його можна умовно можна поділити на 2 вежі. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Орестократії".

Цікаво До літа все це має завершитися, – глава розвідки впевнений у виході ЗСУ на межі 1991 року

2 вежі Кремля

Так, ці табори Буданов поділив на умовних "голубів" та "яструбів". Однак обидва відчувають, що справи у Росії дуже погані, та обидва розглядають різні шляхи вирішення війни.

Умовні "голуби" розуміють, що все зайшло надто далеко й потрібно зупинятися та шукати якесь мирне врегулювання. "Яструби" вважають, що з програшем у війні Росія припинить своє існування, а відтак прагнуть йти далі у кровожерливих планах.

Тому зараз з'явилася нова теза, до речі, її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво Росії: наше головне завдання не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти. "Ми не можемо дозволити програти", "головне – не програти", і так далі, інтерпретації різні, але посил саме цей,

– зазначив Кирило Буданов.

Однак з ними Кирило Буданов погодився: Росія програє і це призведе до її руйнації.

Шляхи руйнації Росії

Однак як будуть розвиватися події далі – залежить від тих, яка гілка прихильників Путіна переможе у закулісних іграх у Москві. Так, якщо переважить гілка прибічників миру, то вони зможуть проштовхувати ідею, що вся так звана "спецоперація" була помилкою. Вони відведуть війська до міжнародно визнаних кордонів України й намагатимуться перевантажити міжнародні відносини з Росією.

Натомість "яструби" не захочуть вгамовувати кровожерливі амбіції Путіна, адже розуміють, що у випадку програшу у війні їм, у кращому разі, "світить" довготривалий тюремний термін. Саме тому продовження війни для них – це питання особистого виживання.

Проте навіть можливе використання ядерної зброї їм не допоможе. Кирило Буданов сумнівається, що росіяни наважаться її використати у принципі, адже ядерна зброя – це, перш за все, інструмент стратегічного стримування. Однак використання цієї зброї лише пришвидшить розпад Росії, і у Кремлі це чудово знають і розуміють.

Наразі неможливо спрогнозувати, яке з цих двох угрупувань переможе, однак підсумок буде один – Росія видозміниться.

Зверніть увагу! У своєму інтерв'ю Кирило Буданов вирішив не називати конкретних прізвищ.

Що з Росією буде після програшу

Після завершення війни й свого програшу Москва виплачуватиме репарації Україні, через що, зокрема, економічна ситуація у державі-агресорці буде складною. Також у ній можуть відбутися певні видозмінення, адже зараз у Росії й так багато територіальних проблем.

Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться,

– підкреслив Кирило Буданов

Так, від федерації можуть від’єднатися певні регіони, наприклад, Кавказькі.

Дивіться повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео

Що про розпад Росії думають інші експерти:

Варте уваги – Вігірінський про те, чому Захід не готовий до розпаду росії: дивіться відео