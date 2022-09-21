Про це 24 каналу розповів філософ та публіцист Вахтанг Кебуладзе. Він також висловив сподівання, що через криваві уроки сьогоднення, людство нарешті це зрозуміє.

Читайте також Ядерна зброя росії: чим погрожує путін світові та які проблеми є в російської тріади

За його словами, не варто порівнювати різні форми зла – німецький нацизм, це абсолютне зло. Німців довелось дуже довго лікувати від нього, хоча паростки залишились і це дуже показово сьогодні.

"Адже представники неонацистської партії у Бундестазі вирішили поїхати до росії, нові нацисти Німеччини – союзники росії. Просто це різні форми одного й того самого зла, це було потрібно давно усвідомити", – зазначає публіцист.

Нам рано думати, що буде тоді, коли росія розпадеться. Нам потрібно перемогти цього монстра тут і тепер. Вкрай важливо, аби увесь цивілізований світ побачив всю глибину цього зла,

– зазначає Вахтанг Кебуладзе.

Детальніше про те, як всьому світові співіснувати із росіянами: дивіться відео

Коротко про часткову мобілізацію в росії