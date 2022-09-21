Про це 24 каналу розповів філософ та публіцист Вахтанг Кебуладзе. Він також висловив сподівання, що через криваві уроки сьогоднення, людство нарешті це зрозуміє.
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За його словами, не варто порівнювати різні форми зла – німецький нацизм, це абсолютне зло. Німців довелось дуже довго лікувати від нього, хоча паростки залишились і це дуже показово сьогодні.
"Адже представники неонацистської партії у Бундестазі вирішили поїхати до росії, нові нацисти Німеччини – союзники росії. Просто це різні форми одного й того самого зла, це було потрібно давно усвідомити", – зазначає публіцист.
Нам рано думати, що буде тоді, коли росія розпадеться. Нам потрібно перемогти цього монстра тут і тепер. Вкрай важливо, аби увесь цивілізований світ побачив всю глибину цього зла,
– зазначає Вахтанг Кебуладзе.
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Коротко про часткову мобілізацію в росії
- Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. За його словами, часткова мобілізація захопить 1% загального мобілізаційного ресурсу.
- У російській держдумі розповіли, що основна частина призовників буде з центральних та західних регіонів росії, виходячи з їхнього мобілізаційного ресурсу.
- Втім, мобілізація торкнеться не всіх. Від неї відразу ж звільнили чиновників і депутатів країни-агресорки.
- До речі, у росіян уже почалася шалена паніка на фоні часткової мобілізації.